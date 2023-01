Salernitana, l’ex Aliberti: “Il Napoli sarà indiavolato”

L’ex presidente della Salernitana Aniello Aliberti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del derby Salernitana-Napoli. Ecco cosa ne pensa del match tutto campano:

“Credo che quanto accaduto in questi giorni alla Salernitana sia frutto di inesperienza. Il presidente è giovane ma ha tanto entusiasmo: sono cose che possono succedere. C’è bisogno di pazienza per riorganizzarsi. Sul match di sabato dico che sarei felicissimo se il Napoli vincesse lo scudetto e la Salernitana si salvasse con tranquillità. Per la Salernitana la partita di Coppa Italia ha dato una pessima notizia: il Napoli verrà a Salerno agguerritissimo data la sconfitta che brucia”.