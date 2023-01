Inzaghi: “Il Napoli sta facendo qualcosa di mai successo prima”

Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della Supercoppa Italiana. Alla vigilia della sfida con il Milan, il tecnico dell’Inter ha speso belle parole per il Napoli di Luciano Spalletti: “Nelle finali ho avuto la fortuna, sia da calciatore che da allenatore, di giocarne tante. Ne ho perse e per fortuna ne ho vinte di più, sono partite a sé dove ci saranno tanti momenti in cui la squadra dovrà essere brava a gestirli. Ci saranno fasi in cui il Milan avrà maggior possesso e altri in cui l’avrà l’Inter”.

Inzaghi ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda l’avversario, lo conosciamo: ha grandissime qualità, giocatori che sanno costruire e ripartire. È una squadra evoluta, che sta facendo un bel percorso in campionato come l’Inter, che sta diventando normale come quello dell’Inter perché abbiamo trovato un Napoli che sta facendo qualcosa di mai successo prima. Il Milan ha fatto una buona Champions come noi, in Coppa Italia sono fuori perché hanno trovato un avversario valido”.