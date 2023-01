Bigon: “Osimhen è il leader carismatico del Napoli, ricorda Cavani”

Il Napoli è campione d’inverno con due giornate di anticipo. Venerdì sera, nel match contro la Juventus, i partenopei hanno la possibilità di aumentare ulteriormente il vantaggio sulle immediate inseguitrici. Ne ha parlato Riccardo Bigon, ex Direttore Sportivo del sodalizio campano, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss: “Il Napoli cercherà di fare sua la partita, ma ritengo che anche il pareggio possa andare bene agli azzurri”.

Riccardo Bigon ha poi aggiunto: “Penso sia importante uscire dal Maradona con un risultato positivo anche per tenere a distanza la squadra di Massimiliano Allegri. In questo Napoli vedo un leader carismatico e tecnico: Victor Osimhen. Dal punto di vista caratteriale, per la voglia che ha di vincere e di rincorrere gli avversari, mi ricorda Cavani“. Infine su Marek Hamsik: “Lo slovacco è l’uomo che ogni genitore sogna per la propria figlia. Un ragazzo di una educazione esemplare e un grande campione”.