Vigliotti: “Giuntoli non andrà alla Juve, ha chiuso un altro colpo per il Napoli”

Francesco Oppini, opinionista di dichiarata fede juventina, ha in qualche modo pungolato Gianluca Vigliotti nel corso della trasmissione Il Processo ai Mondiali, programma in onda sulla emittente 7 Gold: “Cos’è quel gesto con le mani? Stai salutando Cristiano Giuntoli?”. Chiaro il riferimento dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip alle voci sull’attuale Direttore Sportivo del Napoli. Il dirigente, secondo alcuni rumors di calciomercato, sarebbe finito nel mirino della Juventus.

Pronta la replica del giornalista Gianluca Vigliotti: “Non è così. Cristiano Giuntoli resterà sicuramente a Napoli e ti dico anche che sta per chiudere il primo colpo di calciomercato in vista della campagna acquisti e cessioni di gennaio. Ha trovato l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento nel capoluogo campano di Bartosz Bereszynski alla corte di Luciano Spalletti. Sulla sponda blucerchiata arriverà invece il giovane terzino destro degli azzurri Alessandro Zanoli”.