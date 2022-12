Dopo l’operazione con la Sampdoria per lo scambio semestrale tra Zanoli-Bereszynski, Giuntoli sta monitorando diverse operazioni per il centrocampo. In caso di addio di Demme, uno dei possibili sostituti sondati dal Ds è stato Sasa Lukic del Torino. Con un offerta di 15 milioni circa, Urbano Cairo potrebbe lasciarlo partire già a gennaio.