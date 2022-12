Gazzetta – Guler del Fenerbahçe finisce nel mirino del Napoli

Arda Guler piace al Napoli e non poco.

Secondo l’edizione de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri starebbe monitorando con attenzione il profilo del giovane del Fenerbahce: “Arda Guler, classe 2005, trequartista di grande talento, è un gioiellino che fa sognare i tifosi locali. Parliamo di un ragazzino che ha esordito nella Super Lega turca a 16 anni e mezzo, e in pochi minuti ha deciso la gara. Da minorenne ha già segnato 5 gol in 17 presenze. E ha pure esordito in nazionale. Qui siamo di fronte a un potenziale fuoriclasse. E poi c’ è Ferdi Kadioglu, su cui ci sono anche le attenzioni del Milan. Perché parliamo di un classe 1999 dai sette polmoni con un dinamismo a ritmi impressionanti. Da esterno gioca indifferentemente a destra o sinistra, più avanzato o arretrato, ed è titolare anche nella nazionale turca. Già una certezza”.