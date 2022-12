Il Napoli Femminile ha rifilato un poker al Genoa, accorciando così le distanze sull’attuale capolista: la Lazio. Le ultime due gare per le partenopee, che ora più che mai sognano la vetta, saranno contro la SanMarinoAcademy e proprio contro la Lazio. In caso di vittoria in entrambe, potrebbe ritornare nella massima categoria.

Intanto con la rete siglata oggi, Adriana Gomes sale a quota ben 7 reti.