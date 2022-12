90MIN- Napoli ed Inter su di lui: ecco la bomba dall’Inghilterra

Adama Traoré, esterno spagnolo in forza al Wolverhampton, ha l’accordo quasi scaduto a giugno 2023 ed è perciò un profilo molto interessante sul mercato. Il portale inglese 90min riporta, fra le squadre alla finestra ci sta il Tottenham che aveva già provato a portalo a Londra prima del passaggio al Barcellona.

In Italia si legge, pure Napoli e Inter sarebbero pronte a iscriversi alla corsa per il classe ’96. Questa eventuale operazione, in ottica partenopea, implicherebbe con tutta probabilità l’addio di uno fra Lozano e Politano. Altri club interessati sono l’Atletico Madrid e il Leeds, ma adesso queste sono opzioni meno concrete.