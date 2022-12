Zazzaroni e la nazionale italiana: “Si riparta dal modello Napoli”

Ivan Zazzaroni si è espresso così in merito al fallimento della nazionale italiana e alle ultime due qualificazioni mancate alle fasi finali della Coppa del Mondo, e sul modello da cui ripartire per lui:

“Le eliminazioni sono il termometro del nostro calcio. Se siamo fuori dal Mondiale, è perché non ne siamo all’altezza. In questa fase non abbiamo un sistema efficiente e, laddove non riescono a incidere fortemente il talento individuale e il fattore motivazionale, restiamo in balia degli episodi, vedasi, ad esempio, i rigori tirati benissimo ai campionati europei, nell’estate 2021, e malissimo pochi mesi dopo, nelle due partite contro la Svizzera, cruciali per la qualificazione attraverso la fase a gironi continentale. Spero tanto che qualcosa di buono possa venire fuori prendendo, come modello di riferimento, il Napoli di De Laurentiis nel suo insieme”.