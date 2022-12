Vigliotti: “Le parole di Kim le avranno tradotte in modo sbagliato, il Mondiale ha comunque il suo fascino”

Gianluca Vigliotti è intervenuto nella giornata odierna ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del Mondiale e delle parole di Kim. Secondo il giornalista le parole del difensore coreano sono state tradotte in modo sbagliato e lui non voleva dire quello che è stato interpretato. Le sue parole: “Vorrei entusiasmarmi in questo Mondiale ma non riesc. Il Camerun batte inìl Brasile, il Giappone così come la Corea del Sud vincono, ma non sono sorprese come risultati che arrivano in base a ciò che si fa vedere sul campo. Le parole di Kim le avranno tradotte in modo sbagliato, sicuramente si dirà questo. Le parole le prenderei con le molle, ma comunque lo comprendo, il Mondiale è sempre il Mondiale”.