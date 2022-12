90min – Oltre al Napoli su Adama Traorè ci sono anche Tottenham e Inter

Il Napoli segue con molta attenzione per il mercato estivo Adama Traorè, esterno spagnolo del Wolverhampton. L’ex Barcellona ha il contratto in scadenza a giugno e il Napoli osserva da vicino lo sviluppo della vicenda. Come riporta il portale inglese 90min sull’ala destra non ci sarebbe solo il club azzurro, ma anche altri due club. Il primo è il Tottenham, che lo seguiva già in passato, prima che tornasse al Barcellona. In Italia anche l’Inter osserva da vicino ed è pronta a farsi avanti per lo spagnolo.