Stoichkov, ex calciatore bulgaro, ha rilasciato un’intervista parlando di Maradona. Queste le sue parole: “Diego ha insegnato a molti come giocare, il senso del sacrificio, il valore di questo sport. Le cose che ha fatto ora sono un insegnamento per i bambini più piccoli. Non mi piace parlare della sua vita privata, anche se molte persone lo fanno senza sapere la verità. sono stato accanto a Diego per tanti anni senza mai far riferimento a queste cose. Diego ha segnato un’epoca”.