Secondo l’edizione del Corriere dello Sport, la Cremonese starebbe puntando vari profili per inseguire la famigerata permanenza in serie A. Sul taccuino dei grigio rossi sono finiti sia Filippo Ranocchia, giocatore della Juventus in prestito al Monza, e Gianluca Gaetano del Napoli. Per il trequartista napoletano sarebbe un ritorno, ma non ci sono veri e propri contatti col Napoli come testimoniato anche dai dirigenti della Cremonese: “Ci piacerebbe, ma da Napoli non arrivano segnali”.