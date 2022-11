Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, oggi ha provato a svelare il programma che il Napoli seguirà in vista poi della ripresa del campionato a gennaio.

In particolare, Alvino ha svelato il programma delle amichevoli che la squadra giocherà in estate; infatti, potrebbero aumentare da 3 a 4 partite in questa sosta:

“Lunedì il Napoli si ritroverà a Castel Volturno, poi ci sarà questa partenza per il mini ritiro in Turchia tra il primo e il 2 dicembre dove gli azzurri giocheranno due amichevoli e infine il ritorno a Napoli per un’altra amichevole con il Villarreal. Inoltre, da quello che so, ci sarà anche in programma un’altra amichevole lontana da Napoli presumibilmente con una squadra francese. Il Napoli vuole arrivare alla sfida con l’Inter nei migliori dei modi. Tutto è organizzato al meglio dal club, le richieste di Spalletti vengono esaudite dallo staff dirigenziale”.