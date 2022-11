TuttoSport – Non solo Zielinski: altri 9 calciatori della Polonia provengono dalla Serie A

Ci saranno ben dieci rappresentanti della Serie A a difendere i colori della Polonia al Mondiale.

Tra questi ovviamente vi è l’azzurro Zielinski, coadiuvato da tanti nomi conosciuti nel campionato italiano, tra cui il giovane Zurkowski in forza alla Fiorentina di Italiano. Il punto sulle convocazioni è stato fatto da TuttoSport, nell’edizione odierna: “Sono 10 i calciatori convocati del commissario tecnico Czeslaw Michniewicz che giocano in Italia, la maggior parte dei quali va persino a comporre l’ ossatura della formazione tipo. E se parlare nel 2022 di “onze de gala” ha forse poco senso, la si può vedere in un altro modo: tutti i giocatori che hanno preso il volo dall’ Italia fanno parte delle rotazioni principali”.