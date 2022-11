CorrSera – La sosta potrebbe far decollare il discorso rinnovo per Spalletti

Il periodo di sosta potrebbe produrre un incontro tra ADL e Spalletti per il rinnovo dell’allenatore azzurro.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, secondo cui in questo periodo potrebbero intensificarsi i rapporti tra patron e tecnico del Napoli per affrontare la tematica della permanenza sulla panchina azzurra. Discorso identico per Di Lorenzo, di cui si parlerà a brevissimo del prolungamento del contratto: “De Laurentiis è operativo, oggi dovrebbe essere a Milano per l’assemblea di Lega e sta programmando un intervento sui rinnovi di contratto. A breve potrebbe esserci un incontro per allungare l’intesa con Di Lorenzo, poi c’è la questione Spalletti che ha il contratto in scadenza a giugno con un’opzione a favore del club per allungare di un altro anno e rende tranquillo il club. È probabile che De Laurentiis in questo periodo di sosta svilupperà dei colloqui con Spalletti per programmare il futuro”.