De Canio: “Tutti davano la Juventus vincitrice, invece il Napoli…”

Luigi De Canio, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola nel corso di Dodicesimo Uomo, soffermandosi anche sugli azzurri: “La prima parte del 2022 ha visto una crescita notevole della Fiorentina nonostante la partenza di Vlahovic, hanno reagito bene come squadra e società. Tutti ci aspettavamo una seconda parte di 2022 diversa, con la squadra che continuava sulla stessa scia del campionato scorso, invece sono andati in maniera altalenante. Adesso la squadra si è ripresa un po’, manca ancora la capacità di finalizzare in gol, portando così la squadra a sbilanciarsi e subire diverse reti.

Nel gioco però vedo solo aspetti positivi, è creativo è improntato sulla crescita. E’ sempre difficile fare previsioni, tutti davano la Juventus come vincitrice mentre il Napoli doveva far fatica, invece sta andando diversamente”.