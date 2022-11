CorrSport – Spalletti prepara la tournée in Turchia: ecco quando inizierà

Luciano Spalletti è già al lavoro per preparare la tournée in Turchia del suo Napoli.

Secondo l’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, l’allenatore toscano non avrebbe mai smesso di pensare ai prossimi appuntamenti in Turchia per preparare al meglio il gruppo squadra, eccetto i calciatori impegnati al Mondiale(che sono ben 5). Ecco il resoconto del quotidiano sportivo sul programma in Turchia e sulle ultime novità: “Il programma è in via di definizione ma i contratti non sono stati ancora firmati, però il Napoli ad Antalya dovrebbe andarci, eccome, partendo il primo o il 2 dicembre e ci potrebbe restare per due settimane, forse un po’ meno. In Turchia è in fase di allestimento un mini-torneo al quale dovrebbero partecipare il Fatih Karagümrük, che ha Pirlo in panchina, probabilmente il Crystal Palace o il Fulham”.

Il tecnico del Napoli è pronto a sorprendere tutti.