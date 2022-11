Gazzetta – Tifosi partenopei al potere: al via la scelta per la musica prepartita al Maradona

I tifosi del Napoli sceglieranno letteralmente quali singoli musicali saranno udibili al Maradona durante le partite casalinghe.

Tutto questo avverrà grazie ai fan token, che daranno ai supporters partenopei la possibilità di guidare la squadra di Spalletti a suon di canzoni. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle canzoni in lizza per essere scelte e le più votate sulla piattaforma digitale di fan token per decretare quale sarà la vincente, la quale rimbomberà per tutto lo stadio durante il riscaldamento prepartita: “Passando al secondo sondaggio, fino a ieri sono rimasti aperti i seggi per scegliere la playlist che gli azzurri ascolteranno in ogni riscaldamento prepartita in casa. In questo caso i tifosi dovevano individuare un genere musicale: le possibilità andavano dal rock alla musica pop e dance, da quella latina come il reggaeton alle cosiddette “smash hits”.