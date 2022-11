CorrSport – Zielinski pronto a guidare la sua Polonia ai Mondiali

Piotr Zielinski è arrivato al Mondiale in una condizione smagliante, pronto per guidare la sua Polonia.

Il centrocampista del Napoli esordirà in Qatar sfidando il collega partenopeo Lozano, con l’obiettivo di superare il primo ostacolo della fase a gironi e sorprendere tutti al Mondiale. Il Corriere dello Sport ne ha parlato stamane, sottolineando i numeri importanti di inizio stagione del calciatore azzurro: “E allora, maglia diversa ma stesso numero: 20 Zielinski. Chissà un numerologo cosa direbbe, come la spiegherebbe, ma nel frattempo la Polonia aspetta dal signore di cui sopra esattamente il carattere, le giocate, i gol (6) e gli assist (7) esibiti con il Napoli in questa prima parte di stagione. Con la Nazionale, finora, è andata più o meno come sempre: Piotr è un centrocampista chic, un potenziale fuoriclasse ma anche uno che – vai a capire il perché – attacca e stacca la spina con la stessa semplicità con cui tratta il pallone”.

Zielinski metterà tutto se stesso per far decollare Lewandowski e compagni con i suoi assist al bacio.