CdS – Donnarumma: “Giocare dopo l’inizio dei Mondiali è stato difficile…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Gigio Donnarumma nel corso del post partita di Austria-Italia.

Il portiere della Nazionale ha parlato della prestazione della squadra, sottolineando le difficoltà avute in campo e su quanto l’assenza ai Mondiali abbia inciso sul rendimento degli azzurri.

Queste le parole di Donnarumma: “Non penso si possa parlare di alibi per questa brutta prestazione, ma sicuramente giocare in Austria mentre gli altri sono al Mondiale ha avuto un peso. È dura, ma piangersi addosso non serve a niente ed è necessario guardare al futuro. A marzo dobbiamo ritrovare compattezza e serenità. Siamo un grande gruppo, i giovani sono forti. Abbiamo un grande Ct che sa come uscire da questa situazione”.

Sulla rete di Alaba: “Tiro strano, lo vorrei rivedere. Non posso prendere gol sul mio palo”.