Roma – Raspadori: “Troppi errori tecnici, dobbiamo lavorare di più…”

L’edizione odierna del Roma riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Giacomo Raspadori nel post partita di Austria-Italia.

L’attaccante della Nazionale e del Napoli si è soffermato sulla mancanza di attenzione e lucidità avuta nel corso del match: “Abbiamo fatto molti errori tecnici, volevamo fare meglio e fare risultato in una partita che contava poco ma che per noi era importante. C’è stata difficoltà nel gestire palla, hanno avuto occasioni su nostri errori. Dobbiamo lavorare tanto per costruire il nostro futuro”.