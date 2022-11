La Fifa fa retromarcia, non sarà possibile acquistare birra negli stadi di Qatar 2022

La Fifa, con un comunicato ufficiale attraverso il proprio sito, ha ufficializzato che ai Mondiali in Qatar vi saranno delle limitazioni nell’acquisto di birra. Sarà infatti impedito l’acquisto negli stadi, ad eccezione di quella analcolica. L’acquisto della bevanda sarà consentito in aree appartate, defilate da stadi e luoghi pubblici (come previsto dalla legge locale). Questa resterà disponibile nelle aree vip dove a venderle sarà la Fifa, oltre che in alcune fan zone private e in circa 35 bar di hotel e ristoranti. Di seguito, il comunicato ufficiale comparso sul sito della Fifa.

“Dopo le discussioni con le autorità del paese ospitante e la Fifa, è stata presa una decisione di concentrare la vendita di alcolici al Fifa fan festival e nei locali con licenza, rimuovendo i punti vendita dai perimetri degli stadi. Questo non riguarda la vendita della Bud Zero, che rimarrà disponibile in ogni stadio della Coppa del Mondo in Qatar. Le autorità del paese ospitante e la Fifa continueranno a garantire che gli stadi e le aree circostanti possano fornire un’esperienza godibile, rispettosa e piacevole per i tifosi. Gli organizzatori del torneo apprezzano che AbInBev’s abbia compreso e il supporto continuo per il nostro impegno a fornire un servizio per tutti durante Qatar 2022”.