La Ssc Napoli ricorda: “Unici imbattuti tra i top 5 campionati insieme al Psg”

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha ricordato gli ottimi risultati raggiunti dalla compagine azzurra in campionato. Insieme al Paris Saint-Germain, i partenopei sono l’unica squadra dei top 5 campionati europei ad essere imbattuta. La striscia di risultati positivi del Napoli è arrivata a 19 partite, e parte dalla stagione 21/22. Si tratta della terza striscia più duratura per il Napoli in campionato, dietro a quella di 26 del Napoli di Maurizio Sarri e quella di 21 condivisa tra Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti, che ora si appresta a rendere più consistente quella attuale. Di seguito, il comunicato.

“Napoli e Paris Saint-Germain sono le uniche due squadre ad essere ancora imbattute in massima serie nei top-5 campionati europei. Il Napoli, considerando anche il finale della scorsa stagione, è imbattuto da 19 partite in Serie A. Gli azzurri solo due volte hanno ottenuto una striscia più lunga in campionato: tra marzo-novembre 2017 (26) e tra aprile-novembre 2021 (21)”.