Julio Cesar: “In passato fui vicino al Napoli, ma non trovammo l’accordo. Su Meret…”

Julio Cesar, ex portiere, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli è sempre stata una squadra molto forte, ma non è mai riuscita a vincere il campionato. Mi piace la squadra, la società, ma soprattutto i tifosi. Vediamo che può accadere, ma ci sono tutti gli ingredienti per provare a vincere lo scudetto. Gli azzurri possono essere la variabile impazzita della Champions. Domani vado in Qatar per il Mondiale e ci resto fino al 18, giorno della finale. Il Brasile ha una grandissima opportunità, è tra le favorite per la squadra che ha. Quest’anno spero che il 18 vedrò il Brasile in finale. Portogallo? Potrebbe fare un grande Mondiale, hanno una rosa per far bene e giocano insieme da tanti anni. Io al Napoli in passato? È vero, quando l’Inter scelse di non puntare su di me io parlai col Napoli di Benitez perché ero sul mercato. Il Napoli parlò col mio agente, ma non chiudemmo perché non arrivammo all’accordo. Meret? Se giochi in Nazionale con Mancini, che ha cambiato la mia vita, vuol dire che sei bravo. Kvaratskhelia come Kakà? I paragoni non mi piacciono, ma Kakà era un’altra cosa”.