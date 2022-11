Argentina, quattro giocatori non in perfette condizioni fisiche a rischio taglio. Ripescato Simeone?

Giovanni Simeone, nonostante le prestazioni di alto livello con la maglia del Napoli, non è stato convocato dall’Argentina per i Mondiali del 2022. Però, per il centravanti azzurro, la porta non è del tutto chiusa. Infatti, il Ct Lionel Scaloni ha annunciato che i calciatori non in perfette condizioni fisiche potrebbero essere tagliati dalla lista che prenderà parte al Mondiale. Tra questi figurano Romero, Nico Gonzalez, il Papu Gomez e Dybala. L’Albiceleste – come riportato dall’Ansa – è arrivata in Qatar e sta valutando le loro condizioni, e in caso di una possibile esclusione, il Cholito potrebbe a sorpresa prendere parte alla manifestazione.