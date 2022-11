The Sun – Beckham spinge per Ronaldo all’Inter Miami: l’ipotesi è concreta

Cristiano Ronaldo è in aria di divorzio dal Manchester United.

Secondo il quotidiano inglese The Sun, ci sarebbe l’ex campione del Milan David Beckham a spingere per portare il fuoriclasse portoghese in MLS per dare una sterzata al suo finale di carriera. I rapporti con i Red Devils sono oramai ai minimi storici, dopo le recenti dichiarazioni di CR7 con conseguente risposta tramite comunicato dei diavoli rossi. Bisognerà capire quale sarà la volontà del calciatore, che dunque potrebbe lasciare il calcio europeo fin da subito.