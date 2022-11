Lozano: “Ancelotti è di un’umanità indescrivibile, mi volle fortemente a Napoli”

Hirving Lozano, a pochi giorni dall’inizio del Mondiale in Qatar, è stato intervistato dalla piattaforma The Players Tribune.

L’attaccante del Napoli ha parlato soprattutto di Carlo Ancelotti, ringraziandolo e lodandolo oltre ogni misura: “Ancelotti mi chiamò a cellulare e io rimasi incredulo. Rimase sbalordito dalle mie prestazioni al Mondiale del 2018 e mi volle fortemente al Napoli. Quando arrivai, andammo a cena con la mia famiglia, la sua e addirittura i suoi nipoti. Un gesto di umanità che non dimenticherò. Quando fu licenziato ebbi uno schock, il primo anno ho infatti avuto difficoltà ad ambientarmi ed ho avuto problemi mentali. Non è facile per un calciatore passare da un Paese all’altro e cambiare radicalmente le tue abitudini. Per un sudamericano è più complicato”.

Infine il Chucky ha fatto il punto anche sull’esperienza a Napoli e sui tecnici che ha avuto: “Ho avuto allenatori importanti, tutti molti diversi gli uni dagli altri. Oltre ad Ancelotti, in Gattuso ho trovato una grinta incredibile ed uno stimolo a martellare sempre più forte, Rino va velocissimo. Spalletti cerca di ottenere il meglio da me ed imbrigliare quel diavoletto che ho sulla spalla. A Napoli la passione per il calcio è indescrivibile, non si può spiegare”.