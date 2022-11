De Napoli: “Questo Napoli gioca davvero bene, in Europa nessuno come gli azzurri”

Ferdinando De Napoli, ex calciatore del Napoli di epoca maradoniana, ha parlato del Napoli a Radio Marte.

Un Napoli straripante ed eccellente, sotto la guida di Luciano Spalletti, che non avrebbe nulla da invidiare in Europa alle altre big secondo De Napoli: “Il Napoli ha un gruppo davvero compatto e gioca benissimo. In Europa credo che nemmeno Bayern Monaco e City hanno avuto lo stesso ritmo e rendimento degli azzurri. Per chi come noi ha avuto la fortuna di vincere a Napoli, i risultati attuali dei partenopei possono solo renderci felici”.