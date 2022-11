Vieri: “Spalletti rispetto a Sarri è più fantasioso grazie ad Osimhen”

Nella puntata del 14 novembre della Bobo TV si è discusso delle differenze del Napoli di Spalletti con le squadre del passato. La discussione è stata iniziata da Christian Vieri: “Spalletti rispetto a Sarri è più fantasioso perché mi ricordo che quest’ultimo faceva sempre gli stessi cambi. Un attaccante per un attaccante, toglieva Callejon e inseriva sempre un’ala. Spalletti è diverso. Ora ha un centravanti che è un velocista mentre ad Higuain dovevi arrivare più con il gioco. Con Osimhen la lanci dopo la metà campo e lui va in porta”.

Poi è intervenuto anche Daniele Adani: “Questo Osimhen mi ricorda Drogba. Quando ho giocato contro il Marsiglia ero nella difesa a tre con Cordoba e Cannavaro spizzava la palla e l’andava a raccogliere lui stesso. Come caratteristiche si può fare il paragone anche se Drogba forse era più tecnico”.

Ma Vieri è solo parzialmente d’accordo con l’ex calciatore: “Se devo paragonarlo, ma sono diversi, per me lui è il più veloce di tutti, è una gazzella. Un po’ come Weah a volte. Vi ricordate quando ha fatto gol contro il Verona? Ha questa falcata. L’altro era più tecnico”.

Nicola Ventola ha chiuso il dibattito con ironia: “Secondo me è un mix tra Aristoteles delle ultime due giornate di campionato e Roger Milla di Italia 90”