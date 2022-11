Cassano pazzo del Napoli: “Il Napoli è tra le prime 3 di Europa”

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli durante il suo consueto appuntamento ai microfoni della Bobo Tv: “Il Napoli ha dominato la sfida contro l’Udinese, ma nel finale ha messo la marcia a folle ed ha subito due gol nel giro di pochi minuti. Eppure, tra le due squadre non c’è mai stata partita: gli azzurri sono stati superiori in tutto, dal ritmo alle occasioni, fino al gioco espresso. Ho trovato fantastico il gesto di Kim Min-Jae, che a fine gara ha chiesto scusa per qualche errore: è vero un soldato”.

Cassano ha poi aggiunto: “Il Napoli ci sta mostrando delle prestazioni stratosferiche. Il vero ‘number one’ di questa squadra, però, è Luciano Spalletti. Un peccato che ora ci sia la sosta, ma dico una cosa: occhio al ‘Triplete’ del Napoli… Ad oggi, gli azzurri sono tra le prime quattro in Europa. Stiamo a vedere cosa succederà da gennaio in poi” ha concluso Cassano, lasciando quindi intendere che, se continua così, il Napoli potrebbe vincere tutto, in questa stagione.