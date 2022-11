Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo stop farà bene al Napoli. Il quotidiano spiega il motivo: “Il Mondiale non è un intralcio. Anzi. Gli ultimi match contro Empoli e Udinese hanno dimostrato che serve un pit-stop per rimettere benzina nelle gambe. Il Napoli è come il Liverpool, se non corre forte perde la sua magia. Kvaratskhelia, la stella nascente, potrà risolvere i suoi problemi alla schiena. Più facile che il Mondiale freni la concorrenza”.