Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, ha detto la sua sul Napoli e sulla sua leadership e primato nel corso della puntata di “Pressing”.

Infatti, il giornalista, parlando del Milan e della gara con la Fiorentina, ha detto anche che un eventuale rimonta del Milan non può dipendere solo da se stessa. Queste le sue parole:

“So che molti si auspicano una ripresa del Milan, ma non dipende da lei; sicuramente il Milan è una grande squadra e deve tornare a giocare bene come non ha fatto nell’ultimo periodo, ma il Napoli ha 8 punti di distanza e dipende molto da lui. Ad esempio, la Juve ha fatto 6 vittorie di fila in queste settimane, ma a 10 punti era dal Napoli e non ha guadagnato nessun terreno”.

Fonte: Pressing.