La Nigeria dovrà rinunciare a Victor Osimhen, attaccante di punta non solo di quella selezione, ma anche del Napoli primo di Spalletti.

Infatti, oggi, la Federazione nigeriana ha diramato un bollettino in cui sostanzialmente si comunicava che Osimhen non fosse in grado di giocare la gara amichevole con il Portogallo e che al suo posto è stato convocato Dessers della Cremonese.

Al momento, non sono specificati i dettagli sul forfait di Victor, ma dalla selezione fanno sapere che lo stesso Napoli aveva già comunicato alla Federazione di un piccolo fastidio che aveva Osimhen dopo la gara con l’Udinese e che non fosse in condizione di giocare, confermata dalla decisione di Spalletti.

Fonte: The Nigerian News.