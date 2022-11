Paolo Condò, oggi, sulle colonne di “Repubblica“, ha fatto il solito punto e ha tratto un primo bilancio di questo campionato, che ora si fermerà per 2 mesi.

Il giornalista ha anche parlato del Napoli e ha spiegato dove, secondo lui, si celi il segreto del rendimento così imponente della squadra di Spalletti. Questo il suo pezzo:



“Le pubbliche scuse di Kim dopo l’errore commesso contro l’Udinese aiutano a capire la profondità del primato del Napoli, giunto alla pausa mondiale con la bellezza di 8 punti sul Milan, 10 sulla Juve e 11 sulla coppia Inter-Lazio. Quando i giocatori migliori attingono al serbatoio dell’umiltà non c’è complicazione dalla quale non si possa uscire. L’ultimo quarto d’ora dell’Udinese in questo senso è stato un bel test, perché dopo una partita dominata il Napoli era uscito dal match, convinto di averlo ormai blindato. I due gol friulani non gli hanno fatto riattaccare la spina, esercizio mentale tutt’altro che semplice: è stata l’umiltà a condurlo in porto, come il barchino guida il transatlantico nell’avvicinamento a riva