Il Napoli diventa la seconda squadra della storia in grado di vincere almeno 13 delle prime 15 partite di un campionato di Serie A, dopo la Juventus che ci è riuscita per ben quattro volte (1949/50, 2005/06, 2013/14, 2018,19). Ennesima conferma dello straordinario inizio della squadra partenopea, che con la vittoria 3-2 rifilata all’Udinese raggiunge le 11 vittorie consecutive in campionato; per un totale di 18 in 21 partite stagionali.