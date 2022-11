Napoli primavera: ottimo pareggio con la Sampdoria. Ecco la classifica

Nel match odierno tra Napoli e Sampdoria, la squadra di Frustalupi è riuscita ad ottenere un pareggio fondamentale in ottica salvezza contro una diretta concorrente. I blucerchiati in vantaggio per quasi l’intero match, dopo esser rimasti anche in 10, hanno subito la beffa definitiva nel recupero, nel quale Gioielli ha siglato il gol del 1-1.

Con il punto conquistato, gli azzurrini salgono a quota 12 in classifica e mantengono il quattordicesimo posto in classifica, a +3 sulla zona retrocessione.