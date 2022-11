Repubblica – Pausa Mondiali, il Napoli disputerà cinque amichevoli, di cui una al Maradona

L’edizione odierna de La Repubblica ha scritto a proposito dei prossimi impegni del Napoli. Gli azzurri, durante il corso del Mondiale, svolgeranno una tournée in Turchia, nella città di Antalya. Secondo quanto riportato, successivamente all’ultima sfida dell’anno contro l’Udinese, ci saranno circa 10 giorni di riposo per coloro che non parteciperanno alla manifestazione. A breve, il Napoli ufficializzerà tutti i dettagli del programma: due settimane circa in Turchia, con l’aggiunta di tre amichevoli nel mezzo. Inoltre, la società sta organizzando altre amichevoli al rientro della tournée, di cui una dovrebbe svolgersi allo stadio Diego Armando Maradona.