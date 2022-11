Dimarco: “Scudetto? Può succedere di tutto, l’anno scorso avevamo 8 punti di vantaggio”

Federico Dimarco, terzino dell’Inter, è stato intervistato da La Gazzetta Dello Sport, dove ha parlato tra i vari argomenti della corsa per lo scudetto, che al momento vede il Napoli assoluto protagonista e favorito.

“Lotta scudetto? Escludendo il Napoli che ora sta benissimo, le altalene le hanno anche le altre, siamo tutti lì, non è solo l’Inter ad essere in crisi. Rimonta? Una volta la Juve recuperò 11 punti. Poi se pensiamo all’anno scorso noi eravamo a +8, e tutti sappiamo com’è finita. Nel calcio può succedere di tutto, non si sa mai. Non sarà facile, ma posso dire che daremo il 100% per arrivare il più in alto possibile”.