Sky Sport – Sarri: “Sfida con la Juventus decisiva? No! Vi dico la mia sul Napoli e la classifica”

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match con il Monza per fare il punto sulla classifica e non solo. Queste le sue parole: “Mi fa molto piacere la prova di oggi! L’anno scorso partite del genere le avremmo perse. Nonostante una prima mezz’ora da dimenticare, in cui abbiamo pagato l’enorme sforzo fisico e mentale delle ultime giornate, nel secondo tempo siamo riusciti a sfangarla.

Big match con la Juventus? Si ma nulla di più. Abbiamo agganciato il Milan al secondo posto ma, al momento, la classifica conta poco e niente. C’è più di metà campionato ancora da disputare e ci sono sei squadre racchiuse in pochissimi punti. Una cosa però è certa, se il Napoli continua così il nostro unico obiettivo sarà cercare il piazzamento in Champions League“.