Tombolini, ex arbitro: “Fallo di mano di Danilo? È in caduta. Fallo di Bonucci? Si poteva dare una punizione indiretta”

Daniele Tombolini, ex arbitro, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Fallo di mano di Danilo? Il rigore non dato al Verona potrebbe far discutere, ma se facciamo una disamina raffinata, l’equiparazione con il calcio di rigore dato all’Atalanta sul tocco di Osimhen non c’è perché c’è una differenza. Osimhen si trova in una posizione non statica però non è sbilanciato e quindi il suo modo di stare in area tenendo largo il braccio causa un aumento di volume. Danilo invece, era in caduta e non si può chiedere ad un giocatore in caduta di tenere il braccio raccolto. Correttamente, ieri non è stato dato il calcio di rigore al Verona. Sul fallo di Bonucci? Sono d’accordo sul fatto di non concedere un calcio di rigore, si poteva però dare un calcio indiretto per gioco pericoloso. Il calciatore colpisce prima il pallone alzando la gamba ben oltre la dinamica normale”.