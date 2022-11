Deulofeu: “Affrontiamo una squadra forte e con grandi qualità, ma lo è anche l’Udinese”

Gerard Deulofeu, l’obiettivo di mercato estivo del Napoli, che è stato ad un passo dal vestire la maglia azzurra a luglio ha parlato della sfida di domani. Il trequartista spagnolo ha parlato del match tra Udinese e il Napoli nell’auditorium della Dacia Arena per la presentazione della eSerieA. Queste le sue dichiarazioni, in cui non ha parlato del mancato arrivo a Napoli: “A Napoli c’è una piazza forte, affrontiamo una squadra importante che ha grandi qualità, ma anche l’Udinese è molto forte e la mentalità nostra è quella di poter fare punti con tutti. Sono sicuro potremo fare una grande prestazione”.