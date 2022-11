Raspadori non riesce a brillare contro l’Empoli, partita sottotono

Jack Raspadori non sfrutta al meglio la titolarità guadagnata contro l’Empoli, diventando protagonista di una prestazione al di sotto delle sue potenzialità.

Queste le pagelle dei quotidiani:

5,5 per Il Mattino, La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. A lungo in ombra, l’attaccante non riesce a fare la differenza. Poche occasioni per lui, di cui un tentativo timido e un altro fuori misura.

6,5 per Tuttosport. Jack prova a dare una scossa al Napoli sul finire del primo tempo. A inizio ripresa, favorisce un assist per il mancato gol di Anguissa.