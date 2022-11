Napoli-Empoli – Lozano cambia la partita, le pagelle dei quotidiani

Da subentrato segna il rigore che sblocca la partita e mette la firma sull’assist del raddoppio di Zielinski. Hirving Lozano convince tutti e conquista la palma di migliore in campo.

Queste le pagelle dei quotidiani:

7,5 per Il Mattino e La Gazzetta dello Sport. El Chucky entra in campo al posto di Politano e cambia volto al match con le sue incursioni. Tira – non benissimo – dal dischetto e porta in vantaggio il Napoli; poi passaggio decisivo per il 2-0.

7 per il Corriere dello Sport. Uomo spacca-partita.

8 per Tuttosport. All’attaccante messicano bastano cinque minuti per stravolgere il risultato.