Agostinelli: “I nuovi acquisti stanno dando qualcosa in più a questo Napoli”

Andrea Agostinelli, ex calciatore ed opinionista, ha parlato del Napoli e del rendimento dei nuovi arrivati.

Quest’ultimo a Kiss Kiss Napoli si è soffermato anche sul tecnico azzurro: “Spalletti ha sempre fatto bene, delle volte non è stato apprezzato come avrebbe dovuto. Nel Napoli attuale i nuovi acquisti arrivati dal mercato estivo stanno per ora facendo la differenza. Gli azzurri ad oggi rappresentano una grande squadra”. Un Napoli reiventato da Giuntoli e ADL, rinato dopo un clima rovente dovuto ai molteplici addii di lusso sotto il Vesuvio. Una ventata di aria nuova e salubre avvolge Castel Volturno, un ambiente carico e stimolante, quello dei tifosi, circonda l’andamento stellare dei partenopei.