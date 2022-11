Gazzetta – Il Napoli vuole sfatare il tabù dei punti: il resoconto degli ultimi anni

Il Napoli viaggia ad una media altissima di punti.

Secondo quanto è stato riportato da La Gazzetta dello Sport, i partenopei potrebbero addirittura eguagliare il record dei 102 punti di Antonio Conte alla guida della Juventus. Ad ogni modo, il ricordo dei 91 punti della stagione 2017/2018 risuona ancora forte nell’ambiente Napoli, pronto a riscattarsi definitivamente in questa annata. Anche Luciano Spalletti di record ne sa qualcosa: “Spalletti ha un record di 87 punti con la Roma nel 2016-17 ma non vinse lo scudetto arrivando dietro alla Juventus. Peggio ancora andò al Napoli nella stagione successiva, 2017-18: ancora la Juventus lepre con 95 punti e gli azzurri di Maurizio Sarri che raggiunsero 91 punti: quella rimane l’ unica squadra ad arrivare a un simile punteggio senza vincere il campionato. Senza bisogno di tirar fuori la scaramanzia dunque la cosa più importante è tenere gli avversari a distanza. E con i 4 maggiori scontri diretti vinti a casa delle avversarie (Milan, Atalanta, Lazio e Roma, in ordine di classifica) ha già creato un primo solco. E poi servirà non fare passi falsi con le piccole”.

Quello del Napoli è un record negativo, nessuna squadra a quota 91 punti aveva prima del 2018 fallito l’obiettivo scudetto. Il Napoli è pronto a dimenticare il passato e riscrivere una nuova pagina di storia partenopea.