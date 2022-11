Il Mattino: “Il vero segreto del Napoli di Spalletti? Il coinvolgimento”

Il Mattino, oggi in edicola, ha provato a svelare il segreto del Napoli di Luciano Spalletti. Una squadra che non si ferma, lotta e vince: è questo il nuovo Napoli nato nel mercato estivo. Luciano ci mette anima e coraggio per spronare i suoi uomini, li coinvolge, li incita; sorride ed esulta ad ogni gol, si dispera quando sotto porta il pallone non gonfia la rete.

“Il pieno coinvolgimento di tutti gli uomini della rosa, Spalletti sta ruotando alla perfezione le pedine dell’organico riuscendo ad ottenere sempre il massimo da tutti. Il tecnico trova le soluzioni giuste per ogni partita tenendo presente le caratteristiche degli avversari: uno dei grandi segreti del Napoli che vince e diverte, in testa alla classifica in campionato e qualificato da primo del girone agli ottavi di Champions League. Tutti utili, la filosofia di gruppo esaltata nel Napoli di Spalletti“. Si legge sul quotidiano.