Gazzetta esalta Spalletti: “La sua competenza si vede anche nel rapporto con i suoi calciatori”

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando la crescita di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Il quotidiano si è concentrato sul ruolo attivo di Luciano Spalletti che segue Victor e lo riprovera come un padre quando sbaglia. I risulgtati si vedono vista la sua crescita e il suo nuovo temperamento. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Fare diventare il suo centravanti un leader, nei comportamenti oltre che in campo a suon di gol. Per questo motivo si è arrabbiato con lui moltissimo dopo che si beccò il giallo per aver tolto la maglia esultando, contro l’Ajax al rientro. Si limitò a dire, il tecnico: «Vedrete che non lo rifarà». E anche da questo piccoli particolari si capisce la crescita di un giocatore che sta cominciando a esprimere con continuità il suo enorme potenziale”. Si legge sul quotidiano.