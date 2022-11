Oggi, contro l’Atalanta tosta di Gian Piero Gasperini, Luciano Spalletti si attende una prova di maturità dai suoi, in particolare da Hirving Lozano.

Il messicano, sempre più in crescita rispetto allo scorso anno, probabilmente giocherà stasera e avrebbe giocato a prescindere dall’infortunio di Kvara, dunque giostrerà sulla destra.

In particolare, Spalletti chiede al Chucky di puntare sempre l’uomo, di non farsi trovate spalle alla porta, ma fronte alla porta in modo che possa far male sui passaggi di Di Lorenzo e di Anguissa.

Fonte: Gazzetta dello Sport.