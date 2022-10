￼5 consigli per migliorare la tua esperienza di gioco mobile

Lo smartphone ha cambiato totalmente il nostro modo di vivere determinate esperienze. Ormai usiamo sempre più il telefono per quasi tutto: leggiamo le notizie di mercato della nostra squadra del cuore, comunichiamo in gruppi per scambiarci idee e opinioni su diversi argomenti, interagiamo tramite applicazioni con i brand dei prodotti che vogliamo acquistare… E poi giochiamo!

Il mobile gaming è ormai una realtà a cui molti di noi difficilmente rinunciano. I giochi per smartphone sono diventati più popolari che mai e continueranno a crescere e ad attirare sempre più persone. Per questo i diversi titoli devono mantenersi tecnologicamente avanzati ed essere coinvolgenti, il che significa che devi migliorare la tua esperienza di gioco per godere appieno di tutto ciò che offrono.

Migliora la tua esperienza di gioco mobile con questi 5 consigli

Ci sono aspetti a cui non pensiamo, ma che possono veramente migliorare il divertimento quando giochiamo con lo smartphone. Qui sotto puoi trovare 5 semplici consigli che ti aiuteranno a ottenere la migliore mobile gaming experience possibile.

1. Usa un controller di gioco

Capita di pensarci per console e PC, ma in pochi realizzano quanto un controller di gioco possa migliorare l’esperienza di questo fenomeno chiamato gaming mobile. Esistono controller specifici che ti consentiranno di avere un controllo molto preciso del tuo gioco e renderanno anche più comodo giocare per lunghi periodi di tempo.

2. Usa cuffie di buona qualità

Se vuoi raggiungere un ottimo livello audio, non accontentarti degli auricolari che hai trovato in dotazione al tuo smartphone. Investire in cuffie di buona qualità è infatti un altro ottimo modo per migliorare la tua mobile gaming experience. Un buon paio di cuffie ti permetteranno di ascoltare chiaramente l’audio del tuo gioco e ti aiuteranno anche a immergerti nel suo mondo.

3. Trova il gioco giusto

Non tutti i giochi per cellulare sono uguali. Trova giochi progettati specificamente per dispositivi mobili e che offrano un’esperienza piacevole. Deve essere un gioco adatto al dispositivo su cui vuoi giocarlo. Per esempio, se sai di avere un telefono poco potente, difficilmente potrai far girare Fortnite godendo di una buona esperienza di gioco.

Diverso se scegli titoli come Minecraft, Clash Royale o i giochi di casinò, di cui trovi qui un elenco completo di tutte le piattaforme della tua area, che difficilmente richiedono dispositivi eccessivamente potenti per offrire una buona esperienza di gioco.

4. Usa una custodia di alta qualità

Un altro aspetto spesso sottovalutato nella gaming experience con lo smartphone è la cover. Una buona custodia infatti riesce a proteggere il tuo dispositivo da graffi e altri danni, ma allo stesso tempo aiuta anche a migliorare la tua esperienza di gioco complessiva. Questo grazie alla migliore impugnabilità e al “grip” che alcune cover offrono.

Se hai intenzione di giocare a molti giochi per dispositivi mobili, considera anche di investire qualche euro in una protezione per lo schermo di qualità. Oltre a salvare il tuo telefono dai graffi, migliorerà anche l’esperienza visiva del gioco riducendo i riflessi e le ombre che si creano in alcuni ambienti Illuminati.

5. Batteria e altri piccoli accorgimenti

Non c’è niente di più frustrante di vedere il tuo dispositivo spegnersi nel bel mezzo di una partita. Dovresti assicurarti che questo non accada, ma c’è anche altro che dovresti sapere al riguardo della batteria. Alcuni telefoni, una volta scesi dopo una certa percentuale di carica, usano la modalità di risparmio energetico che può abbassare le prestazioni del gioco. Controlla le impostazioni per eventualmente cambiare questa funzione.

E già che ci sei dovresti disattivare le notifiche quando giochi. Questo ti permetterà di non farti distrarre da niente e nessuno mentre sei nel mezzo di una partita e potrai concentrarti meglio. A questo proposito, come ultimo consiglio, cercati anche un posto comodo dove giocare, per godere della migliore esperienza di gioco possibile!

Conclusioni

I giochi per dispositivi mobili sono diventati popolari nel corso degli anni ed è probabile che sempre più persone continueranno a godere di questo tipo di intrattenimento. Nell’articolo abbiamo visto alcuni piccoli consigli che potranno migliorare la tua esperienza di gioco mobile e che porteranno il tuo divertimento a un livello superiore.